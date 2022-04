Vidar-advocaat: "Rechtbank moet zich uitspreken over burgerinfiltrant"

Janssen legt de bal nu bij de rechtbank in Leeuwarden. Die moet deze inzet toetsen. Niet alleen voor de rechtmatigheid nu, maar ook voor de toekomst. "Het is de eerste keer dat het middel weer is toegepast. Het is dan ook duidelijk een proefproces", zegt Janssen.

"Als de rechtbank nu constateert dat het niet goed is gegaan, maar daar geen consequenties aanhangt, dan maak ik mij zorgen dat het bij grotere zaken weer uit het spoor loopt. Daarom moet de rechtbank nu zeggen: dit was de eerste keer, we gaan het strikt toepassen en constateren dat het niet voldoet."

Al het bewijs hangt aan de infiltrant

Voor zijn cliënt zou dat vrijspraak betekenen. Al het verzamelde bewijs hangt aan de verklaring van de criminele burgerinfiltrant.

Bovendien, zo zegt Janssen, is al het andere bewijs tegen de 48-jarige Leeuwarder heel dun. Op 12 mei mag het Openbaar Ministerie reageren op het pleidooi van Janssen. In juni wordt de uitspraak verwacht.