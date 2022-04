Graanzuiger opgeknapt: "Hoe langer je hem kent, hoe bijzonderder hij wordt"

Graanzuigers werden tot de jaren 70 gebruikt om graan van het ene in het andere schip te laden. Het is de laatste graanzuiger van Europa in het Maritiem Museum in Rotterdam heeft met behulp van de Vlaamse overheid en fondsen twee miljoen euro voor de restauratie uitgetrokken.

De grote restauratie was nodig, want anders was de 30 meter-hoge machine verloren gegaan.