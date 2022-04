Harlinger zanger Boaz komt met debuutalbum: "Ik wilde altijd entertainen"

Boaz Roelevink is geboren in Franeker, maar verhuisde op jonge leeftijd met zijn familie naar Kaapstad, waar ze zo'n tien jaar woonden. Daarna vestigden ze zich in Harlingen.

"Ik wil gewoon lekker mezelf blijven"

Thuis werd er veel country en gospell gedraaid. Boaz begon zelf met rappen, maar koos al snel voor het zingen, waarbij hij zich begeleidde op gitaar. "Ik wilde gewoon altijd entertainer worden, het had ook de comedy kant op kunnen gaan."

Met zijn eerste gitaar stond Boaz veel op het podium samen met zijn muziekvriend Roel Faber, die cajón speelde. In Harlingen en omgeving speelden ze op zoveel mogelijk plekken. "We oefenden bij hem in de tuin en dan gingen we 's avonds optreden op straat."