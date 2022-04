Vaste waterschapszetels voor boeren, bedrijven en natuur weg? "Niet van deze tijd"

"En de taken van het waterschap komen steeds meer in het algemene belang", herhaalt De Groot. "Dan moet je dat ook zo organiseren, een niet een derde van de zetels aan speciale belangen geven. In de Tweede Kamer geven we ook geen zetels aan Natuurmonumenten, Unilever en Shell?"

De druk op de waterschappen is toegenomen, zeggen de twee initiatiefnemers. Ten eerste schommelt de watertoevoer steeds meer als gevolg van de klimaatverandering, daarnaast staat de waterkwaliteit onder druk.

Waterkwaliteit slecht

Zo waarschuwde minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat deze week nog dat de waterkwaliteit in Nederland niet in orde is. Dat kan projecten en andere ontwikkelingen zelf dwars zitten.

Bang dat de waterschappen in een nieuw systeem last krijgen van 'politieke spelletjes' is De Groot niet. "Je hebt ook minder mooie kanten aan de politiek, maar de mensen die namens politieke partijen nu in de waterschappen zitten, hebben veel verstand van zaken. Ik denk dat het helemaal goedkomt."

Er wordt donderdagavond nog niet gestemd. De Groot durft ook niet te zeggen of een meerderheid van de Tweede Kamer achter zijn idee staat. "Het is altijd spannend, maar voor andere partijen is dit ook een kans om de waterschappen klaar te maken voor de toekomst."