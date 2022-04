Stichting dorpshuis Feanwâlden baalt van rechtszaken: "Je wordt er droevig van"

De Raad van State besloot woensdag dat de gemeente Dantumadiel het besluit over subsidie voor het nieuwe dorpshuis opnieuw tegen het licht moet houden. In 2017 had de raad meer dan een miljoen euro toegezegd, maar dat werd later ingetrokken, vanwege de slechte financiële situatie.

Zowel de rechtbank Noord-Nederland als de Raad van State vinden dat de gemeente dat niet zomaar mag doen. Een overwinning voor stichting Doarpshûs MynSkip? "De gemeente moet wel even met de billen bloot", zegt Dijkstra.

Goede bedoelingen van de partijen

Feanwâlden probeert al sinds 2003 om een nieuw dorpshuis te krijgen. Dijkstra is er al jaren druk mee. "Van de rechter krijgen de partijen weer de kans om te laten zien dat ze het serieus nemen. Ik ben benieuwd wat de fracties besluiten."

Het grote probleem is dus het geld. Want Dijkstra gelooft wel in de goede bedoelingen van de partijen. "Wij hebben net voor de verkiezingen met alle fracties gesproken, op uitnodiging van onze kant. Er is ons duidelijk geworden dat alle fracties graag willen dat er een multifunctioneel centrum in Feanwâlden komt, op welke manier dan ook."