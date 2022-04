Vlaams theatergezelschap gaat de lucht in, hoog boven Leeuwarden

Artiesten spelen, dansen en zingen, onder andere hangend aan grote kranen op een meter of veertig rondom stadspark de Prinsentuin. Verder is er nog een wandeltocht met een parade van lopende, fietsende en vliegende verrassingen.

Artistiek leider Lotte Seuntjens hoopt dat de voorstellingen een verbinding tussen publiek, kunstenaars en de poëtische wereld van Tolworld worden.

"Wij hopen altijd dat mensen geraakt zijn. Dat ze de wereld van Tol als een poëtische wereld ervaren. Dat ze de emotie voelen. Dat kan blijheid, eenzaamheid en van vrolijk tot verdrietig zijn."

Fries om utens terug in Fryslân

Bij Tol zitten drie geboren Friezen. Een van hen is Steefka Zijlstra. Zij is danseres. "Ik ben in Fryslân opgegroeid. Op mijn achttiende ben ik naar België verhuisd en zo ben ik bij Tol terechtgekomen."

Nu is ze terug in haar eigen provincie. "Het is de eerste keer in mijn professionele carrière dat ik in Fryslân kan optreden. Mijn familie kan eindelijk eens komen. Heel bijzonder."