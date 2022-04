Huurprijzen vrije sector ruim 10 procent gestegen in Fryslân

Dat meldt woningplatform Pararius. Een jaar geleden was de prijs in Fryslân nog 10,14 euro per vierkante meter.

Fryslân is nu niet meer de goedkoopste provincie qua huurprijzen. Dat is nu Drenthe: daar kost een vierkante meter 10,96 euro, ruim een procent meer dan een jaar geleden.

Landelijk zijn de huurprijzen met 6,7 procent gestegen. In alle provincies zijn de prijzen gestegen, behalve in Groningen: daar bleef de gemiddelde prijs gelijk.

'Niet genoeg huurhuizen in vrije sector'

Volgens Pararius-directeur Jasper de Groot zijn er niet genoeg vrijesectorhuizen in Nederland. "Deze sector blijft veel te klein. Ruim 33 procent van de Nederlandse woningvoorraad bestaat uit sociale huurwoningen tegenover slechts 7 procent vrije sector."

Hij vindt de aanpak van de overheid ook niet goed, die zou te veel inzetten op sociale huurwoningen. Bovendien is het nu moeilijk om nieuwe huizen te bouwen, omdat de prijzen van materiaal en energie ook flink stijgen.

Gemeubileerde huurhuizen het duurst

Bij de landelijke cijfers verdeelt Pararius de markt in drie categorieën: gemeubileerde huurhuizen, gestoffeerd en kaal. In die eerste categorie waren de prijzen logischerwijs het hoogst: 19,82 euro voor een vierkante meter. Dat is 6,1 procent duurder dan vorig jaar.

Gestoffeerde huizen stegen het meest in prijs: van 15,30 euro een jaar geleden tot 16,69 nu: 6,1 procent duurder. Kale woningen werden landelijk 5,4 procent duurder en kostten begin dit jaar 14,31 euro per vierkante meter.