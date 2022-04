Bomentillers gezocht voor wandelend bos van Arcadia

Er komen steeds meer groene blaadjes tevoorschijn bij de honderden bomen van het project Bosk. Dat is onderdeel van cultuurmanifestatie Arcadia, dat begint mei van start gaat.

De bomen staan nu nog verstopt op een terrein aan de Snekertrekweg in Leeuwarden. Over een paar weken worden ze verplaatst naar het station voor de start.

Honderd dagen

Vanaf 7 mei zal Bosk honderd dagen door Leeuwarden wandelen en daar zijn veel mensen voor nodig. Zo'n tweeduizend mensen hebben zich al aangemeld als bomentiller, maar de organisatie kan nog wel meer handen gebruiken.

"We wandelen in totaal 55 dagen en per boom zijn er tussen de drie en vijf mensen nodig", vertelt artistiek leider van Bosk, Bruno Doedens.