CDA wil van Schiphol leren en vindt vergassen van ganzen een optie

Een groot deel van de partijen in Provinciale Staten vindt dat de ganzen meer moeten worden aangepakt. "Niets doen is geen optie", zegt CDA-Statenlid Attje Meekma. "Dat hebben we ook gezien in de jaren waarin er wat weifelend met het beleid is omgegaan. Toen liep het al verschrikkelijk uit de hand."

Het aantal ganzen daalt allerminst. "Het probleem is groot, als je rondrijdt, zie je wel hoeveel ganzen er zijn. De schade stabiliseert wel, maar dat kan ook te maken hebben met dat mensen het niet altijd aanvragen. Dat is vaak wel ingewikkeld."

Vergassen

Eén van de maatregelen die het CDA wel wil nemen, is het vergassen van ganzen. "Mensen stappen vandaag de dag gemakkelijk in een vliegtuig. Daarvoor worden ook ganzen vergast, dat gebeurt op Schiphol regelmatig. Het schept de mogelijkheid om veilig te vliegen. Dat wordt geaccepteerd. Dat vergassen kun je ook in Fryslân toepassen."