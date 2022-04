Huis gaat verloren bij brand op Ameland

De brand brak vlak voor middernacht uit. Na een tijdje was de brand volledig uitslaand. Op dat moment was al wel duidelijk dat er geen mensen meer in het gebouw waren.

Om te voorkomen dat de brand zou overslaan naar andere gebouwen, heeft de brandweer het pand naast het brandende huis nat gehouden.

Anderhalf uur na het uitslaan van de brand werd duidelijk dat het huis niet meer te redden was. De brandweer heeft de woning toen laten uitbranden.