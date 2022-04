Schildpaddenopvang klaar met mensen die voeren: "Eén pit kan dodelijk zijn"

Op het hek hangt een bordje dat de schildpadden niet gevoerd mogen worden. Toch gooien bezoekers regelmatig appels in de vijver. De dieren krijgen speciaal eten in de opvang.

De pitten in de appels zijn daarnaast zelfs giftig voor de schildpadden. "Eén pit kan al dodelijk zijn", zegt Gerard van Wijk van de schildpaddenopvang.

Onwetendheid

Volgens Van Wijk hebben de mensen die de dieren voeren geen kwade bedoelingen. "Het is onwetendheid", zegt Van Wijk. Het is iets wat in de mens zit. Een schildpad ligt vooral. Mensen hopen dat ze in actie komen wanneer ze ze voeren. Maar meestal gebeurt dat niet."

Als het gedrag van de mensen niet verandert, denkt de opvang erover na om de boel af te sluiten, om zo die dieren te beschermen. "Dat zou echt jammer zijn, want er zijn een hoop mensen die ervan genieten om even de schildpadden in de vijver te kunnen zien", zegt Van Wijk.