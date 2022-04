Harlingen brengt oud buurtschap Saltryp terug als afsluiting van werkzaamheden aan de weg

Uit historisch onderzoek blijkt dat de lintbebouwing aan de Harnzerstrjitwei vroeger bekend stond onder de naam Saltryp. Daarom heeft wethouder Harry Boon en omwonende Simon de Groot borden met de oude naam onthuld.

Opnieuw ingericht

De Harnzerstrjitwei is opnieuw ingericht. Voortaan mag er nog maar zestig kilometer per uur gereden worden. De snelheid is omlaag gebracht om de weg minder aantrekkelijk te maken als sluiproute naar het langparkeerterrein voor de eilandbezoekers. Ook zijn er op verschillende plekken maatregelen genomen om de snelheid omlaag te brengen.