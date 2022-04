Problemen met veerboot naar Ameland duren langer dan verwacht

De schade aan het schip is erger dan eerst werd gedacht, zegt directeur Ger van Langen van Wagenborg. Naast de Oerd wordt nu het motorschip Monnik ingezet. Voor het vervoeren van gewone passagiers is er geen probleem, maar de Monnik kan maar 34 auto's per keer meenemen, terwijl er met de Sier 65 auto's mee kunnen.

Omboeken

Een aantal mensen dat al een reis met de auto geboekt heeft, moet nu door rederij Wagenborg gebeld worden om de reis om te boeken. Dat kan naar een andere tijd op een andere dag, maar in sommige gevallen lukt dat niet en moeten mensen bijvoorbeeld eerder dan gepland het eiland verlaten.

Dat zorgt voor teleurgestelde reacties bij de mensen. "Wij hebben alle begrip voor de emotie die optreedt, maar we hopen ook een beetje voor begrip op de overmachtssituatie waarin we zijn gekomen", zegt Van Langen.

Boot huren

Het was voor Wagenborg vanwege de meivakantie geen optie om bijvoorbeeld een boot van Rederij Doeksen te huren. "En daarnaast is het materieel van Doeksen niet geschikt om op de oostelijke Waddenzee te varen vanwege de diepgang", zegt Van Langen.

Het is de bedoeling dat De Sier vanaf 16 mei weer in dienst is.