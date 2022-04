Friezin roept moeders op om brief te sturen aan Poetin: "Anders gebeurt er niks"

In de brief wordt de president van Rusland aangesproken op de verantwoordelijkheid van vaders en moeders. "Deze brief komt van een moeder. Een moeder met een gebroken hart. Moeders die een kind verliezen, leven verder met een gat in het hart. Dat geldt ook voor Russische en Oekraïense moeders."

De brief eindigt met de zin: "De geschiedenis leert dat het Russische volk kan lijden. Maar juist een volk dat kan lijden, verdient een leider die het volk hoogacht en onnodig lijden bespaart. Hoeveel moeders moeten hun zoon nog verliezen voor een oorlog die alleen maar verliezers kent."

De vraag is of Poetin de brief echt onder ogen krijgt, maar dat maakt Janny niet het meeste uit. Want zo zegt ze: "Als je niks doet, dan gebeurt er ook niks."