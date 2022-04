Internationale studenten: duurzame aanpak in Fryslân is mogelijk

Een groep van 35 masterstudenten uit de hele wereld heeft zich de afgelopen periode gestort op de uitdagingen in Fryslân op het gebied van duurzaamheid. Onze provincie is daarvoor perfect, zegt coördinator Nynke Kloppenburg.

"Fryslân is een heel ambitieuze provincie op het gebied van duurzaamheidsdoelstellingen. Er lopen hier veel interessante projecten."

De studenten Environmental & Energy Management komen van over de hele wereld, bijvoorbeeld Nicaragua, Spanje en Iran. Ze studeren aan de Universiteit van Twente, maar zitten in het gebouw van Van Hall Larenstein. "Als je hier gevestigd bent, kijk je ook naar de directe omgeving."

Bruikbaar in andere landen

Voor buitenlandse studenten die hier zitten, is het eerst even wennen. "De eerste maanden bestaan uit verwondering hoe het er hier uitziet. Wat hier belangrijk is, is dat ze heel veel ervaringen kunnen vertalen naar andere landen."

Klimaatverandering speelt namelijk over de hele wereld: "Bij bepaalde oplossingen heb je allerlei partijen nodig om tot een goede oplossing te komen. Dat is niet alleen hier zo."

Eén van de studenten van de opleiding is Merel van Helten. Ze zat in een projectgroep met studenten uit Indonesië, Maleisië en Groningen.

Hernieuwbare energie voor laadpalen

Ze zijn bezig geweest met laadpalen in Fryslân. "We zijn voor een bedrijf gaan kijken of ze kunnen samenwerken met hernieuwbare energiemaatschappijen, zodat ze voortaan laadpalen zo kunnen aansluiten dat er alleen nog maar wordt opgeladen met hernieuwbare energie."

Bij dat onderzoek hebben de studenten contact gehad met de gemeente Leeuwarden, klimaatdeskundige Bouwe de Boer en met de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. "Want die zijn heel erg bezig met de verduurzaming van de mobiliteitssector. Daar is dit ook een onderdeel van."

Verduurzamen kan

De belangrijkste uitkomst is dat het verduurzamen mogelijk is. "Er is ook ontzettend veel interesse. Nu, vanwege de oorlog, bestaat wel het idee dat hernieuwbare energie duurder is dan 'gewone' energie. Maar dat is helemaal niet meer waar."

Van Helten hoopt dat dat duidelijk wordt. "Er is nog een bepaalde gedachte dat het duurder is, maar dat klopt dus niet."

Woensdagavond presenteren de studenten hun bevindingen. Daarnaast delen ze hun verslagen met verschillende bedrijven, zodat die het in de praktijk kunnen brengen.