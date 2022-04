Eén Friese veehouder erbij in aangepaste top 100 van ammoniakuitstoters

Nieuw op ammoniaklist is een veehouder in Achtkarspelen. Hij staat op plek 97.

Boer in Ooststellingwerf

Er stond al een veehouder in Ooststellingwerf op de oude ammoniaklist, te weten op plaats 68. Uit de nieuwe lijst blijkt dat die meer uitstoot dan eerder gedacht. De Stellingwerver veehouder is naar plaats 54 gestegen.

Om privacyredenen is niet duidelijk gemaakt om welke veehouders het precies gaat.

Sonac en REC

In de top 100 van stikstofuitstoters staan twee Friese bedrijven: de 'stinkfabriek' Sonac in Sumar op plek 70 en de afvaloven REC op plek 73. Er zijn geen verschuivingen: in de aangepaste top 100 staan ze op dezelfde plek.

Tata Steel en Schiphol

De landelijk grootste uitstoters van stikstof zijn bekende bedrijven zoals de hoogovens van Tata Steel, vliegveld Schiphol en de chemische industrie van Chemelot in Limburg.

Het is echter niet gezegd dat de bedrijven die het meeste uitstoten ook automatisch verantwoordelijk zijn voor de meeste stikstofneerslag.

Aanpak

Met de publicatie van de top 100 van grootste uitstoters van ammoniak en stikstof wil het Rijk inzichtelijk maken waar de grootste vervuilers zitten. Later moet dat helpen om in kaart te brengen waar het wel goed gaat, waar niet, en wat een goede aanpak zou zijn.

In de eerdere lijst zaten fouten. Daarom heeft de minister een nieuwe moeten opstellen.