Anderhalf miljoen euro voor meer biodiversiteit op Terschellinger Boschplaat

Het doel is om in 2024 met de uitvoering te beginnen. Ook wordt verder onderzoek gedaan naar de kustontwikkeling van de Boschplaat, zowel aan de Waddenzee als de Noordzeekant.

De kustlijn van de Boschplaat is de afgelopen decennia teruggetrokken. Er wordt bekeken wat dit betekent voor de natuurwaarden. Het is nog niet duidelijk of en wanneer er maatregels nodig zijn.

Monitoring doelen

Naast het uitvoeren van maatregels wordt gemonitord of de beoogde doelen worden bereikt.

Daarvoor komt er een monitoringsprogramma, in samenwerking met de Waddenacademie, om de verbinding te leggen met de wetenschappelijke wereld. Het doel is daarbij ook om kennis op te doen die op andere plaatsen weer kan worden toegepast.

Genoeg geld

De basis voor de maatregels die genomen worden, ligt in de Boschplaatvisie 2050. Deze is in 2018 door Staatsbosbeheer in samenwerking met de gemeente, Rijkswaterstaat en de eilanders opgesteld. De visie werd gemaakt in opdracht van de provincie Fryslân als voorloper op een nieuw Natura 2000-beheerplan.

Het plan beschrijft de mogelijkheden om de biodiversiteit te herstellen en het gebied klimaatbestendiger te maken, waardoor de bijzondere planten en dieren op de kwelder een impuls krijgen.

De 1,5 miljoen euro is volgens de verschillende partijen genoeg om de komende jaren de eerste maatregels te kunnen nemen en de verdere plannen in meer detail uit te werken.