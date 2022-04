Noodopvang voor asielzoekers in Heeg jaar langer open

Oorspronkelijk was het plan om het opvangcentrum in mei te sluiten, maar na een verzoek van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om de locatie in de Waterherberg langer open te houden is het college van Súdwest-Fryslân van dat besluit teruggekomen.

In de zomerperiode is er in de herberg plaats voor ruim honderd vluchtelingen, na 1 oktober zijn er 170 plaatsen.

Positieve reaksjes

De gemeente heeft de afgelopen tijd gesproken met het plaatselijk belang van Heeg en de inwoners. De reacties geven de gemeente het vertrouwen dat de verlenging verantwoord is.

Noodzaak toegenomen

"Nu de vluchtelingenstromen in Europa door de oorlog in Oekraïne op gang zijn gekomen, is de nood op opvangcapaciteit alleen maar toegenomen", zegt burgemeester Jannewietske de Vries.

"We zijn heel blij dat het dorp Heeg de verlenging steunt. Veel inwoners zetten zich ook in voor de noodopvang, dat is heel waardevol."

De samenstelling van de bewoning blijft hetzelfde, zegt de gemeente. Vooral families met een verblijfsvergunning krijgen een plaats in Heeg. De leiding van het azc in Sneek geeft ook leiding aan de locatie in Sneek.