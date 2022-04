Kleding met een verhaal gezocht voor expositie in Museum Dokkum

Hoe arm mensen vroeger ook waren, ze gingen wel efficiënter en creatiever met hun kleding om. Als voorbeeld noemt Myrthe Westra van het museum een doopjurk gemaakt van een trouwjurk.

Kleding wordt tegenwoordig snel geproduceerd en ook weer weggegooid. We moeten een stapje terugdoen en zien hoe mensen het vroeger deden, volgens Westra. "Het is goedkoop om een paar sokken te kopen. Vroeger moest er gestopt worden. Dat we nu zoveel weggooien, is zonde."

Nieuwgemaakte oud

Alles is welkom in het museum, als het maar gemaakt is van oude kleding. Mensen waren voorheen uit nood veel zuiniger met hun kleding. Sommige kinderjurkjes hadden brede zomen en grote naden. Die kon men uitleggen, zodat een kind in de groei lang met hetzelfde jurkje kon.

Kinderkleding gemaakt uit kleding van volwassenen en textielstukken die nog niet zo lang geleden zijn gemaakt, zijn ook welkom, bijvoorbeeld een kussen gemaakt van lapjes stof van oude kleren.