Duitsers willen nu toch naar gas boren ten noorden van Waddeneilanden

Lange tijd was Duitsland tegen de winning in de Noordzee bij de Waddeneilanden. Vanwege de dreigende gaskrapte is het land nu toch omgegaan. Het gasveld ligt ruim 20 kilometer boven de Waddeneilanden. Het ligt onder het Nederlandse en het Duitse deel van de zeebodem.

De Nederlandse regering liet eerder al weten geen bezwaar te hebben tegen de gaswinning. Nu de Duitsers van mening zijn veranderd, kan de winning beginnen.

Vijf procent van jaarlijkse gasverbruik

Het gaswinbedrijf ONE-Dyas hoopt voor eind 2024 het eerste gas op te kunnen pompen. Directeur De Ruyter van Steveninck van het bedrijf schat in dat het gasveld ongeveer vijf procent van het jaarlijkse gasverbruik van heel Nederland beslaat.