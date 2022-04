Dantumadiel moet opnieuw besluit nemen over subsidie dorpshuis Feanwâlden

In 2017 had de gemeenteraad een subsidie van 1.073.000 euro toegezegd voor de bouw van een dorpshuis met jeugdruimte. Dat werd enkele jaren later weer ingetrokken, vanwege de slechte financiële situatie. Volgens de gemeente ging het om 'financiële overmacht'.

De rechtbank Noord-Nederland ging in 2021 niet akkoord met die uitleg en gaf de stichting Doarpshûs MynSkip gelijk. Die had al gerekend op het geld.

Het college van burgemeester en wethouders stapte daarna naar de Raad van State, om van de kwestie af te komen.

Opnieuw besluiten

Maar andere projecten kunnen wel doorgaan, en bovendien wordt de bouw van een sporthal in combinatie met een school en dorpshuis wel onderzocht. Daarom moet de gemeenteraad binnen twaalf weken opnieuw een besluit nemen over de subsidie, met een betere motivatie van een mogelijke afwijzing.

De actuele financiële situatie van de gemeente moet daarbij nadrukkelijk worden betrokken.

Het dorp Feanwâlden probeert al sinds 2003 om een nieuw dorpshuis te krijgen.