Brok bij afscheid Pool: "Twee keer nadenken voordat je iets op Twitter zet"

Pool wilde zelf niets zeggen en verliet de zaal na een streng woord van afscheid door commissaris van de Koning Arno Brok. Die ging in op de kwestie van de tweets die Pool verstuurde vanaf het nepaccount @fnpfoarfryslan: de reden waarom Pool moest opstappen.

"Je bent over een grens gaan waar je niet overheen mocht", zei Brok. Ook kaartte de commissaris de zin in die in de provinciezaal hangt: "Wierheid boppe al", oftewel "Waarheid boven alles".