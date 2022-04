Campingeigenaren blij met toeristen in paasvakantie

Duitsers hebben nog paasvakantie tot en met het weekend. Nederlanders waren vooral in het paasweekend op de camping te vinden.

De bezetting was weer op het niveau van voor corona, zegt Anouk Bruinewoud van vakantiepark De Potten bij Sneek. "Tijdens corona was het in het hoogseizoen wel druk. Maar met Pasen waren er nog te veel maatregelen, zodat helaas niet alles mogelijk was."

Volgende week begint de eerste meivakantie. Dan komen er weer veel Nederlanders. Bruinewoud is blij met hoe het gaat. "Jazeker zijn wij tevreden. Want voor komend jaar ziet het er ook gunstig uit qua boekingen."