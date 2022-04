Streep door wandeltocht en luchtdropping 7 mei, organisatie boos op gemeente Leeuwarden

Na de eerste vergunningsaanvraag, begin dit jaar, gaven de gemeenten Leeuwarden en Heerenveen het advies aan Bouma om professionele hulp te zoeken. Projectgroep TLM heeft hem toen geholpen.

Oorlog in Oekraïne

De tocht lag bij de gemeente extra gevoelig vanwege de oorlog in Oekraïne. Pas toen de organisatie verschillende activiteiten had geschrapt, gaf burgemeester Buma toestemming voor een wandeltocht met een vliegtuig.

Die toestemming kwam op 1 april, maar dan moest de nieuwe vergunningsaanvraag er wel voor 6 april zijn. TLM diende de aanvraag op 7 april in. Diezelfde dag kreeg de organisatie te horen dat de aanvraag te laat was en dat de gemeente die niet meer kon beoordelen.

Alleen met vliegtuig

Een 'kale' wandeltocht - dus zonder vliegtuig - mocht wel doorgaan, maar daar gaat de organisatie niet mee akkoord. "Een kale wandeltocht kun je overal houden", zegt Bouma. "Wij willen waarschuwen voor oorlog en geweld door zo'n wandeltocht te organiseren met een vliegtuig erbij."

"We vertellen dit verhaal om de mensen duidelijk te maken dat oorlog iets verschrikkelijks is. Of dat nu hier in de jaren 40 was, of nu tegenwoordig in Oekraïne. Wij willen nooit weer oorlog, en met de beleefmomenten willen wij zeggen: pas op."

Maar nu gaat alles van tafel: "De gemeente Leeuwarden heeft dit tegengehouden, ondanks dat alles klaar is."

Gemeente: niet mogelijk op zo'n korte termijn

De betrokken gemeenten vinden dat ze goed gehandeld hebben en in gesprek zijn gebleven met de organisatie. Alleen op zo'n korte termijn is het niet meer mogelijk om het goed te organiseren, zegt de vergunningsambtenaar.

De fractie van Lijst058 stelt vragen aan het college van burgemeester en wethouders.