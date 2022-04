Anne woont in Wisconsin: "De mensen zijn hier net als Friezen"

Horjus is geboren in Woudsend en opgegroeid in Minnertsga. Zijn vrouw leerde hij kennen op het conservatorium in Den Haag. "Mijn vrouw had al in Chicago gestudeerd. Ze kwam naar Nederland om oude muziek te studeren. Ik zat daar in de operaklas, voor het zingen. We hadden gelijk een klik."

Ze zijn daarna niet meer bij elkaar vandaan geweest. Ze trouwen in Nederland en kregen twee kinderen. Acht jaar hebben ze nog in Nederland gewoond, vertelt Anne. "Maar het ging niet meer zo goed met de moeder van mijn vrouw." Daarnaast kreeg zijn vrouw heimwee, waardoor ze in 2003 naar Wisconsin verhuisden, waar zijn vrouw vandaan komt.

Dat was helemaal niet zo'n grote stap voor de Fries uit Woudsend. "De mensen in Wisconsin lijken enorm op Friezen. Maar ik moest natuurlijk wel de taal leren."

Op zijn plek in Baraboo

Met zijn vrouw en twee kinderen van 24 en 26 jaar woont hij nu al bijna twintig jaar in Baraboo, een plek met ruim 10.000 inwoners. "Een prachtige plek om te wonen", vindt Horjus.

"Ik heb zestien jaar in een bibliotheek met kleine kinderen gewerkt." En de tijd die hij daar gewerkt heeft, levert hem nog wel eens wat op. "Vanuit de bibliotheek heb ik een hoop contacten opgedaan. Ik heb zelfs boeken geschreven, geïllustreerd en voorstellingen gegeven. Mijn vrouw geeft les aan de universiteit, ze heeft een koor en geeft muziekles."

Het zingen, waarvoor hij naar het conservatorium ging, heeft nog steeds een plek in zijn leven. "De laatste boeken die ik schreef en illustreerde, zijn gebaseerd op stukken muziek. Ook zing ik nog."

Band met Fryslân

Hoe goed het hem ook bevalt in Amerika, hij mist Fryslân wel. "Natuurlijk, vooral het fietsen. Het is hier heuvelachtig. Mensen vinden het hier prachtig, maar ik zit liever rechtop zodat ik om me heen kan kijken."

Ook vertelt Anne dat je van mensen in Wisconsin minder snel hoogte krijgt. "Mensen in Nederland zijn veel directer. Hier zeggen ze niet direct wat ze vinden. Je moet wat vissen."

Klompen op de veranda

Het Friese bloed stroomt nog altijd door zijn aderen, zegt hij. Hij komt ook graag terug in Fryslân.

Hij heeft oeleborden in zijn huis hangen, zijn klompen staan op de veranda én op bijzondere dagen hangt hij de Friese vlag uit. Hij vindt het schitterend dat de Amerikanen denken dat de pompeblêden hartjes zijn. Daarom doet hij op Valentijnsdag graag zijn Friese bretels aan: "Ze weten toch niet dat het pompeblêden zijn en dan kan het beide!"