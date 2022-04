Een toekomst in Fryslân? "Een goede basis is mijn allergrootste wens"

"In dit dagboek wil ik meer vertellen over mijn ouders en hoe zij het vinden om hier te zijn.

Zoals ik in een eerder dagboek vertelde, ben ik hier alleen met mijn ouders gekomen. Mijn opa, oma en broer zijn nog steeds in Oekraïne.

Gevaarlijker

De situatie daar wordt nu steeds gevaarlijker. Dat is de reden dat we zoveel mogelijk met hen willen praten, zodat we ons allemaal meer op ons gemak voelen.

In het laatste gesprek met mijn broer vertelde hij ons over zijn vrijwilligerswerk en dat het bedrijf waar hij voor werkt weer begonnen is. Zo heeft hij ook wat afleiding van wat er aan de hand is.

Mijn opa en oma vertelden ons dat zij soms naar ons oude huis gaan, zodat zij daar groente en fruit kunnen kweken in de zomer.

Als ze ons daarover vertellen, zorgt het ervoor dat was ons prettiger voelen. Wij weten dat het goed met hen gaat en dat zelfs in de situatie waar zij in zitten, ze dingen kunnen doen die ze mooi vinden om te doen.

De taal

We zijn nu ruim vijf weken in Nederland en het grootste probleem waar mijn ouders tegenaan lopen is de taal. Bij de kleinste dingen, zoals winkelen in de supermarkt of een doktersafspraak, is communicatie nodig. Zelfs in huis zijn ze afhankelijk van mij.