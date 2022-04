Bouwsector niet gerust over de toekomst: gevaar voor vertraging bij projecten

Bijvoorbeeld bakstenen en dakpannen zijn duurder geworden. En er is ook krapte van bouwmaterialen, zoals toiletpotten en warmtepompen. Daardoor is het gevaar dat bouwprojecten vertraging oplopen of zullen stilvallen.

Hier en daar is dat zelfs al het geval: de herontwikkeling van Aldlânstate in Leeuwarden loopt bijvoorbeeld vertraging op. Dat komt door zowel hogere materiaalprijzen als de prijzen van brandstof.

'Prijs niet bij ondernemers neerleggen'

Zulke 'unieke' en 'onvoorziene' prijsstijgingen kunnen niet bij de ondernemers neergelegd worden, zegt directeur-bestuurder Désirée van Dijk-Attema van Stichting Rendant, die Aldlânstate in beheer heeft.