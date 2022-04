Studenten van Friese Poort Leeuwarden op militaire uitzending

Volgens Kamminga is het belangrijk dat deze oefenlocatie dichtbij beschikbaar is. "We willen eigenlijk dat de studenten een zo'n goed mogelijk beeld krijgen van hoe het is om bij defensie te werken. Het mooie van zo'n compound is dat ze echt van elkaar kunnen leren hoe het is om met al die richtingen samen te werken. Ik ben heel benieuwd naar de reacties van de studenten."

Terrein komt niet leeg te staan

De oefening duurt in totaal vier dagen. Het is niet de bedoeling dat het terrein daarna weer leeg komt te staan, zegt sergeant-majoor De Groot: "Het is de bedoeling dat wij er in de toekomst nog regelmatig gebruik van maken. Het blijft zo ook bestaan."

De luchtbasis Leeuwarden gaat er zelf ook trainingen verzorgen. "Als wij het nodig hebben, nemen we weer contact op en gaan we hier verder. De compound is ook nog niet helemaal klaar, de intentie is om het nog verder uit te bouwen."