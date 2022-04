Aris Leeuwarden is nu wel sterker dan RSW Liège Basket

Aris moest het tegen de ploeg uit het Belgische Luik opnemen zonder Shaquille Doorson en Reinder Brandsma. Toch stond er na het eerste kwart (27-23) en bij de rust een voorsprong op het scorebord: 50-46.

Eerder dit seizoen verloor Aris in de Elite Silver - de verliezerspoule - van de BNXT League nog met 89-80 van Luik. Beide ploegen ontliepen elkaar dit keer niet veel. In het derde kwart kon Aris de voorsprong met één punt uitbreiden naar 73-68.

De Amerikaan Nigel Pruitt kroonde zich aan de kant van Leeuwarden als man van de wedstrijd. Hij maakte maar liefst 36 punten. Mede daarom ging de overwinning uiteindelijk met 103-87 naar Aris.

Landskampioenschap

Met de winst doet Aris goede zaken in de strijd om de play-offs om het landskampioenschap. Het hoogst geplaatste Nederlandse team in de Elite Silver krijgt de laatste beschikbare plek in de play-offs. Dat is de Friese ploeg met nog twee wedstrijden te gaan, maar Basketbal Academie Limburg heeft wel evenveel punten als Aris.