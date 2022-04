'Lelylijn moet in Europa op de kaart worden gezet'

De motie roept op om de Lelylijn stevig op de kaart te zetten, zodat de lijn in de periode tussen 2021 en 2023 kans maakt op financiering vanuit Europa. Dat is nodig ook, want het kabinet heeft 3 miljard euro gereserveerd, terwijl de Lelylijn tussen de 5 en 9 miljard euro zal gaan kosten.

Oproep aan het kabinet

De Lelylijn wordt in Europa nog aangeduid als Europees regionaal netwerk, en niet als kernnetwerk. Het kabinet moet nu ervoor zorgen dat de Lelylijn in Europa prominenter op de kaart wordt gezet.

Gedeputeerde Avine Fokkens (VVD) is blij met de motie. Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) van de provincie Groningen is ook blij met het signaal van CDA-Kamerlid Van der Molen, zegt ze tegen RTV Noord.

Eerder al gesprek gehad

De regio heeft onlangs een gesprek gehad met de ministers Mark Harbers (Infrastructuur), Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) en staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur). In dat gesprek heeft het dezelfde boodschap afgegeven zoals de motie van Van der Molen verwoordt.

'De bestuurders waren toen zeker ontvankelijk voor onze boodschap', stelt Fokkens. Volgens de regionale bestuurders zet de motie van het CDA-Kamerlid extra druk op het dossier.

Wanneer het kabinet erin slaagt de Lelylijn op het Europese netwerk te krijgen en de Europese Commissie genegen is geld vrij te maken voor de trein, geeft dat de regio ook huiswerk mee. In dat geval moet de Lelylijn er uiterlijk 2040 liggen.