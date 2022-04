Provincie steunt de inzet van 'weidevogeldrones' met 124.000 euro

Een drone kan vanaf boven signaleren of er nesten in het land liggen. Daardoor hoeft het land minder verstoord te worden.

Geen last

"Het werkt heel mooi. Je kunt dan gerichter op het nest aflopen om er een stok bij te zetten", zegt Hoogland. Hij is het afgelopen voorjaar ook met vogelwachters en een weidevogeldrone het land in geweest om te zien hoe het werkt.

Van de drone heeft de weidevogel geen last. "Ik heb het met eigen ogen kunnen zien. Er vindt geen verstoring plaats", zegt de gedeputeerde.

Meer inzicht

Vanwege de positieve bevindingen met de weidevogeldrone steunt de provincie Fryslân de Bond van Friese Vogelwachten nu met 124.000 euro om het project 'Optimalisatie weidevogeldrone' verder uit te bouwen.

De dronebeelden geven boer en nazorger meer inzicht in de aanwezige nesten en jongen van weidevogels. "Je moet het wel even leren, maar je kunt heel makkelijk gebruik maken van de dronebeelden om nesten snel op te sporen.

Oantreklik foar jongerein

De drones signaleren waar er in het land meer warmte te vinden is. Door even in te zoomen kun je vervolgens zien wat de oorzaak van die warmte is. Dat kan een haas zijn, maar ook een nest. Ook signaleert de drone een nest met eieren zonder broedende vogel.

Hoogland denkt dat het werken met drones ook aantrekkelijk is voor jongeren die aan de slag willen met het beschermen van weidevogels.