Podcast over Friese walvisjagers: "Alles om de verhalen boven water te krijgen"

De podcast gaat over verhalen van mannen die er tussen 1946 en 1964 door Nederland op uit werden gestuurd. In totaal hebben de walvisjagers 27.712 walvissen gevangen en verwerkt. "Het is zo interessant dat die mannen gewoon een heel verhaal meegemaakt hebben, zo'n avontuur, waar wij niets vanaf weten."

Dat komt volgens haar omdat in de jaren dat op walvissen gevist werd, de meningen daarover in Nederland veranderden. "Ik wil er alles aan doen om die verhalen boven water te krijgen."

Van walvisjager naar moordenaar

"Het was voor de Staat. Er was in de tijd na de oorlog geen vet meer, geen olie meer. Dit is waarom we op walvisjacht gingen", zei één van de Friese walvisvaarders.