Tientallen auto's en boot in beslag genomen bij actie tegen ondermijning

De gemeente Weststellingwerf zegt dat controles bij vijf bedrijven 'ondermijnende activiteiten' aan het licht hebben gebracht. Bij drie van de vijf zijn daadwerkelijk overtredingen vastgesteld.

"Al langer vermoedden de gemeenten dat de bedrijven zich niet aan de Wet milieubeheer houden", schrijft de gemeente in een persbericht. "Bij deze bedrijven waren er onder meer betalingsachterstanden en verdenking van belastingontduiking. Daarom zijn de controles gezamenlijk uitgevoerd."

Auto's en een boot

Verdeeld over verschillende loodsen en bedrijven in Wolvega, Noordwolde, Noordwolde-Zuid en Heerenveen heeft de politie meerdere auto's in beslag genomen. In Wolvega en in Heerenveen zou het gaan om autogarages, waar tweedehands auto's te koop staan. Bij de actie is ook een boot in beslag genomen.