Meerdere auto's en een boot in beslag genomen in Zuid-Fryslân

Verdeeld over verschillende loodsen en bedrijven in Wolvega, Noordwolde, Noordwolde-Zuid en Heerenveen heeft de politie meerdere auto's in beslag genomen. In Wolvega en in Heerenveen zou het gaan om autogarages, waar tweedehands auto's te koop staan. Bij de actie is ook een boot in beslag genomen.

Het is nog onduidelijk hoeveel auto's en andere zaken in beslag zijn genomen, en wat de aanleiding voor de actie is geweest. De gemeente Weststellingwerf, die de woordvoering over de actie doet, zegt later dinsdag met meer informatie te komen.