Zorg wil Oekraïense vluchtelingen helpen: "Kijken wat we kunnen betekenen"

Naast de zorgaanbieders zijn ook het mbo en hbo-onderwijs in Fryslân, Groningen en Drenthe betrokken bij de actie. Hetzelfde geldt voor werkgeversorganisatie ZorgpleinNoord en VluchtelingenWerk.

Roeli Mossel is van de coöperatie van zorgorganisaties in Noord-Nederland. Door een artikel in de krant kwam de organisaties op het idee. "Wij lazen over een Oekraïnse vluchteling die in het noorden is gehuisvest en die graag wat wilde doen. Die had een zorgopleiding in Oekraïne afgerond en wilde aan de slag."

"Toen zijn we gaan denken, ook met een aantal zorgaanbieders, en Vluchtelingwerk is ook betrokken. Wij hebben gezegd wij gaan dit initiatief vlottrekken en kijken wat we kunnen betekenen."

Eerste fase

Het idee zit in de opstartfase, Mossel hoopt daarom de komende tijd de eerste contacten te leggen. "Wij hopen dat mensen zich gaan melden die kunnen helpen om die verbinding breed tot stand te brengen. Zodat we ook zicht krijgen op wat deze mensen graag willen."