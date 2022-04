Advocaat in Vidar-zaak: "Friese misdaad is los zand, geen Taghis of Holleeders"

"Maar dat is het Fries misdaadcircuit niet", zegt Boksem. "Het hing als los zand aan elkaar. Een stel amateuristische plattelandscriminelen die met drugs geld dachten te verdienen."

Geen duizenden kilo's

Verder moet er sprake zijn van een ernstige vorm van criminaliteit. "Dat zie ik niet. De Vidar-zaak kent geen Taghis of Holleeders. Het gaat niet om duizenden kilo's in containers, maar om 86 kilo amfetamine waarvan de uitvoer nog eens mislukt is ook. Er is ook geen geweld gebruikt. Het had allemaal een provinciaal karakter."

Volgens Boksem bleek bovendien dat de infiltrant onbetrouwbaar was, omdat hij een belang zou hebben. "Hij heeft mijn cliënt uitgelokt."

Boksem spreekt van een 'ernstig vormverzuim' van het Openbaar Ministerie. "Bewijsuitsluiting is een passende sanctie."

Beeld moet worden bijgesteld

Hij vroeg vrijspraak voor zijn cliënt. "Het OM heeft gedacht een grote internationale drugsbende op te rollen, maar dat beeld moet worden bijgesteld. De Vidar-zaak is geen Marengo of Passage."