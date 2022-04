Poster moet trekvogels bij groter publiek brengen: "Bekend maakt bemind"

Miljarden trekvogels over de hele wereld gaan ieder jaar van de broedplaatsen naar een gebied om te overwinteren - en weer terug. In die tochten van honderden of duizenden kilometers komen ze van alles tegen.

Nederland ligt op een belangrijk knooppunt op een van die trekroutes. Hier komen ieder jaar ruim driehonderd verschillende soorten trekvogels langs. "Dit verhaal is een van de hoogtepunten van de natuur", zegt natuurgids Jörgen de Bruin.

In totaal gaat het om zo'n negen miljoen vogels die de route volgen die langs West-Europa en West-Afrika loopt. Een groot deel van die vogels komt ook door Nederland.

Herkenbaar voor mensen

De Bruin werkt bij IVN Natuureducatie en is ook betrokken bij een van de zes nationale parken die betrokken zijn bij de poster: het Lauwersmeer. "We denken dat de vogeltrek een thema is dat mensen aanspreekt."

Als voorbeeld noemt hij de boerenzwaluw. "Die overwintert in Kaapstad en rondt deze tijd vindt-ie de boerderij weer terug waar hij vorig jaar gebroed heeft. We denken dat we met dat soort prachtige verhalen een heel breed publiek kunnen aanspreken."