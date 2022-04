Volop vrolijkheid bij opening watersportseizoen in trots Terherne

Het watersportseizoen is maandag feestelijk geopend in Terherne. Dat gebeurt traditioneel op paasmaandag, maar de afgelopen twee jaar viel dat in het water.

En dus waren de mensen in het watersportdorp wel toe aan deze vrolijke dag. "Mensen zijn allemaal blij dat het weer kan", zegt een van de bezoekers. "Mooi weer erbij: wat wil je nog meer?"

Blij dat het voorbij is

Haar man heeft het ook gemist. "Je wordt wat eenzaam", verwijst hij naar de afgelopen jaren, waarin de coronacrisis vaak roet in het eten gooide. "Niet alleen, maar wel eenzaam. Blij dat het allemaal voorbij is."

De organisatie in Terherne zat er ook al twee jaar lang op te wachten. "Het draaiboek lag altijd al klaar", zegt Suzanne Kloosterman. "Dat we nu weer mogen, en dat de mensen zo blij zijn, daar worden wij ook blij van."

Supertrots

Het dorp stond vol van de activiteiten maandag, zoals kijken naar en spelen met modelboten, een vrijmarkt voor kinderen, muziekpodia, kraampjes. Kloosterman: "Ik hoop dat we kunnen laten zien wat voor leuk en mooi dorp Terherne is. We zijn supertrots op dit dorp."