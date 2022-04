Bestuurder SvPO-scholen verbijsterd over uitspraken onderwijsminister

Van Denderen reageert op een uitspraak van onderwijsminister Dennis Wiersma die heeft gezegd dat de bestuurder van de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs, zoals van het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp, zo snel mogelijk moet opstappen.

22 miljoen onrechtmatig besteed

Als de bestuurder niet opstapt, maakt de minister geen geld meer over naar de schoolstichting. De minister doet die uitspraak naar aanleiding van een onderzoek van de onderwijsinspectie.

Uit het onderzoek blijkt dat voor 22 miljoen euro aan publiek geld onrechtmatig is besteed. Ongeveer 16 miljoen euro daarvan is bij private stichtingen terecht gekomen waar de schoolbestuurder zeggenschap in heeft.

Steun en huisvesting

Volgens Van Denderen is dat absoluut niet het geval. "Om te beginnen is 6 miljoen door de scholen onderling overgemaakt om elkaar te steunen. Dat had volgens inspectie niet gemogen omdat de scholen nog niet samengevoegd waren in één stichting. Een nogal formalistische stelling, maar verdwenen is dat geld natuurlijk niet."

De andere 16 miljoen is volgens Van Denderen gebruikt voor huisvesting. "Het bedrag kon gespaard worden omdat nieuwe scholen eerst alleen een onderbouw hebben. Die is goedkoper dan de bovenbouw en daardoor houden scholen de eerste paar jaar geld over. Als de Minister kritiek heeft op deze besteding van middelen, moet hij de wet aanpassen."

Van Denderen 'bereid opzij te stappen'

De schoolbestuurder schrijft een oplossing voor de problemen bij SvPO-scholen te hebben aangedragen, maar daar zou de minister niet op hebben gereageerd.

Van Denderen vindt dat een vreemde eis omdat hij al bezig is met een nieuw bestuur en alle beslissingsbevoegdheid al aan schoolleiders heeft overgedragen.

Toch zegt Van Denderen bereid te zijn opzij te stappen, als de minister tenminste de garantie geeft dat de scholen de komende zes jaar hun bekostiging behouden, ook als de leerlingennorm niet wordt gehaald.