Eindelijk weer autocross met publiek in Kollum: "Kippenvel dat we weer mogen"

Twee jaar lang was het grote publiek vanwege de coronamaatregelen niet welkom bij de wedstrijd als er al kon worden gereden. Afgelopen zondag in Blauwhuis was er eindelijk weer een normale autocross, gevolgd door deze editie op tweede paasdag in Kollum.

"Eén grote familie"

"Autosport kun je eigenlijk niet op televisie bekijken, dat moet je voelen en ruiken", zegt Acda over de belangstelling. "Het publiek is hoer volle bak naartoe gekomen. Het is weer één grote familie!"