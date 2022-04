SportCast: "Kees van Wonderen wordt een absolute toptrainer"

Sportverslaggever Roelof de Vries was en is nog steeds voorzichtig. "Als je een coach aanstelt, die het pas twee seizoenen goed doet, weet ik niet of dat per definitie een goede trainer is. Maar als je alle geluiden over hem hoort, dan word je daar wel enthousiast van."

'Wondertrainer'

VI-verslaggever Marco Timmer zit regelmatig bij Go Ahead Eagles op de tribune en is het bepaald niet eens met de terughoudendheid van De Vries. "Hou eens op man. Je moet ontzettend blij zijn dat deze wondertrainer naar Heerenveen komt", zegt Timmer. "Kees wordt een absolute toptrainer, let op mijn woorden."

Volgens Timmer kan Van Wonderen van Heerenveen een hecht collectief maken. "Hij maakt daar een vechtmachine van, die ook nog eens leuk voetbalt. Er gaat echt een team staan straks en dat is wel wat ik bij Heerenveen mis de laatste jaren", zegt de voetbalverslaggever.