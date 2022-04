Succes voor Friese hoofdklassers, Harkemase Boys speelt gelijk

Harkemase Boys kwam na 22 minuten op voorsprong in Zeeland. Joris Voest bediende Jelle de Graaf, die de bal beheerst langs de keeper schoof: 0-1.

Vlak voor rust kwam GOES echter op gelijke hoogte. Renzo Roemeratoe kopt de 1-1 binnen. Even daarvoor hadden de Zeeuwen via Huib van Hecke al een grote kans laten liggen.

Veel doelpunten

De tweede helft was nog maar net begonnen toen GOES op voorsprong kwam. Ruben Hollemans was de doelpuntenmaker. Tien minuten later was het echter alweer gelijk door een geweldige knal van Mart Dijkstra: 2-2.

De wedstrijd ging op en neer en in de 72ste minuut kwamen de Boys weer aan de leiding. Jhurrey Margaritha profiteerde optimaal van een fout in de verdediging van GOES. Het antwoord van de ploeg uit Zeeland liet echter niet lang op zich wachten: in de 77ste minuut scoorde Van Hecke de 3-3.

In de slotfase kreeg Harkemase Boys de beste kansen, maar onder meer Dijkstra en Margaritha kregen de bal niet nogmaals in het doel. Eindstand: 3-3.