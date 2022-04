Herkolonisatie van de platte oester in het Wad begint mogelijk in Lauwersoog

Er is geëxperimenteerd op het oostelijke Wad met een kleine populatie oesters die is gevonden tussen Texel en Vlieland. Die groep heeft geen last van een ziekte die de oesters op andere plekken plaagt.

Nu die proef van het Programma naar een Rijke Waddenzee klaar is, ligt wat daar van over is nu in Lauwersoog bij visser Barbara Rodenburg in een bak om nieuwe oesters te kweken, zodat die mogelijk weer kunnen worden uitgezet. Rodenburg heeft een belangrijke rol gespeeld bij de proef: "Wij hebben jonge oestertjes in zakken in rekken op verschillende plekken in de Waddenzee neergezet."

Ondiepe oesters doen het goed

Veel platte oesters overleefden dat niet, maar vooral de oesters die ondiep lagen, deden het beter. Dat was onverwacht. Volgens Michiel Firet van het Programma naar een Rijke Waddenzee geeft dat aan dat er toch wel iets mogelijk is in het Wad voor deze soort, die als oesterriffen van grote betekenis kan zijn voor het leven onder water.