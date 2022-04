Fries in Lviv: "Je bent eigenlijk nergens meer veilig en dat maakt angstig"

"De aanvallen waren aan de andere kant van de stad, niet bij mijn appartement in de buurt. Maar het zijn geen fijne paasdagen, dat is duidelijk." Drie raketten zijn op militaire plekken gekomen en een op een bandenservicestation. "Daar waren mensen aan het werk en daar zijn ook de meeste slachtoffers gevallen."

Geen paniek, wel angst

Volgens Nammensma brak er geen paniek uit onder de Oekraïners. "Ze zijn over het algemeen vrij rustig en we hebben al zoveel meegemaakt. Er is wel angst, hoe vier gaat dit nog? Je bent eigenlijk nergens meer veilig en dat maakt angstig."

Lviv is vaker doelwit fan aanvallen geweest, maar minder vaak dan andere steden. Nammensma had wel rekening gehouden met aanvallen. "Een paar weken geleden waren die er ook en vrijdag en zaterdag zijn rakketten uit de lucht gehaald. De dreiging is er. De oorlog laait op en er is geen zicht op dat het rustiger wordt."