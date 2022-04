Veldrijdster Leonie Bentveld uit Burgum tekent profcontract

Eerder was ze als amateur in dienst. Nu krijgt ze contractverlenging als proffietser. Het contract geldt tot eind 2025. Ze wordt daarmee beloond voor haar goede prestaties. Ze won de wereldbeker en haalde zilver op het WK en EK veldrijden voor junioren.

Groot talent

Manager Jurgen Mettepenningen is erg te spreken over Bentveld: "Leonie is een groot talent. Een jonge renster waarin we volop geloven. We zijn ervan overtuigd dat ze een mooie carrière kan gaan uitbouwen, vandaar dit contract tot eind 2025. Dat getuigt van veel geloof binnen ons team in Leonie, maar ook andersom: Leonie geeft hier ook mee aan hoeveel vertrouwen ze heeft in de werking van ons team."