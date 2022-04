Musical Soldaat van Oranje speelt 3.000ste voorstelling: mijlpaal in Nederland

De musical ging 11,5 jaar geleden in première en meer dan 3,2 miljoen bezoekers hebben de voorstelling al gezien. Op 30 april staat de 3.000ste op de agenda. Dat is een mijlpaal. "Dat is niet eerder in Nederland voorgekomen", zegt Jan van Olffen.

"Ik heb niet alle 3.000 voorstellingen gespeeld, maar dat zit zo rond de 2.500 denk ik. En het is nog steeds fantastisch om te doen. Helemaal na de pandemie waarin we bijna twee jaar niet konden spelen. Alle mensen in het theater hadden een zware tijd. Dat we nu weer aan het werk kunnen, is geweldig."

Spektakel

Toen de musical begon, hadden ze nooit verwacht die 3.000 keer te spelen. Volgens Van Olffen is het zo'n succes omdat het een spektakel is. "Er is een ronddraaiend podium en de scènes zijn op verschillende podia. Ik wil niet teveel verklappen, want er zijn ook mensen die het nog niet hebben gezien."