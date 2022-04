Ook Friese D66'ers ondertekenen brief die partijtop om opheldering vraagt

De kritische D66'ers eisen in een open brief dat partijleider Sigrid Kaag en het partijbestuur binnen een week opheldering geven over de rol van de partijtop bij het verborgen houden van het grensoverschrijdende gedrag van partijprominent Frans van Drimmelen. Ook willen ze binnen drie weken een bijeenkomst waarin het bestuur verantwoording moet afleggen, schrijven ze in een open brief.

De Volkskrant meldde zaterdag dat een vertrouwelijk deel van het rapport meer dan een jaar onder de pet is gehouden door de partijtop.

Stalken

De zaak draait om Frans van Drimmelen, lobbyist, partijstrateeg en oud-voorzitter van de talentencommissie van D66. Volgens de Volkskrant staat in het vertrouwelijke deel van het rapport dat hij zich wel degelijk schuldig heeft gemaakt aan stalken. Hij zou een vrouwelijke medewerker hebben bedreigd en gechanteerd. Er staat ook in dat de politie een officieel waarschuwingsgesprek met hem had.

In een reactie op de berichtgeving in de krant zei partijleider Kaag dat haar partij een veilige partij moet zijn voor iedereen. De initiatiefnemers van de brief roepen zoveel mogelijk D66'ers op die transparantie willen om zich aan te sluiten bij de oproep.

Paasmaandag werd bekend dat Van Drimmelen heeft zijn werkzaamheden bij adviesbureau Dröge en Van Drimmelen voorlopig neergelegd. Dat valt te lezen in een korte verklaring die op de website van het adviesbureau is geplaatst.

D66 komt vrijdag met conclusies over deze affaire.