Weerman waarschuwt voor 'deksel' op paasvuur: rommel kan niet weg

Volgens weerman Jan Jonkman hebben we in Fryslân ook last van de rook van vuren die in de achterhoek of in Duitsland branden. De wind komt uit zuidoostelijke richtingen.

Jonkman wijst erop dat de temperatuur in de bovenlucht hoger is dan normaal. Dat kan voor problemen zorgen, zegt hij.

'Alsof er een deksel op zit'

"Normaal gaat de temperatuur met de hoogte omlaag, maar nu gaat hij omhoog. We zitten in een hogedrukgebied. Daardoor kan de viezigheid niet naar de hogere luchtlagen toe."

Rommel blijft dus hangen, zegt Jonkman. "Alsof er een deksel op zit."