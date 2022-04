Boos over 'onwil' bij kindertoeslag-schandaal: "Dit is terreur"

Nijland is boos. "De kindertoeslagaffaire is geen affaire maar een schandaal. De afwikkeling is terreur." Ze zegt dat er 'politieke onwil' is om de zaak goed af te handelen. Er worden steeds weer nieuwe regels en wetten uitgevonden en dat vertraagt, zegt ze.

Inmiddels heeft de Friese staatssecretaris Aukje de Vries deze affaire in haar portefeuille. Nijland is niet erg positief over haar. "Ze praat vooral met slachtoffers, maar er zijn geen daden."

Tien rapporten

Inmiddels is er de tiende voortgangsrapportage, maar de zaak schiet niet op, aldus Marielle Nijland. "Het is klaar, we stappen naar rechter."

"Volgende week ploft de dagvaarding op de mat bij Sigrid Kaag."