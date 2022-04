Drukte bij dokterswacht houdt aan: wachttijden van een uur

De wachttijd kan oplopen tot een uur. Een dag eerder was het nog slechter, toen meldde de dokterswacht dat mensen soms een uur en drie kwartier moesten wachten.

Vijf minuten

Normaalgesproken zou de wachttijd vijf minuten moeten zijn, maar dat komt de laatste tijd eigenlijk niet meer voor.

Bij de dokterswacht kunnen mensen terecht voor spoedzorg, als hun eigen huisarts dicht is: 's avonds, 's nachts, in het weekend en met de feestdagen. De dokterswacht is bedoeld voor medische vragen die niet kunnen wachten tot de eigen huisarts weer beschikbaar is.

Ziekte

De Friese dokterswacht heeft te maken met personeelsproblemen. Volgens Jeltje Lettinga van de dokterswacht is er veel ziekte. De griep heerst, maar ook de nasleep van het coronavirus zorgt nog voor problemen

"Er zijn overal tekorten, ook bij ons", zegt Lettinga. "Op een bepaald moment zat 20 procent van het personeel ziek thuis. Nu is dat gelukkig minder, en mensen zijn vaak ook niet lang ziek, maar het zorgt wel voor langere wachttijden dan normaal."

Wachten

Lettinga wijst erop dat er ook mensen zijn die bellen met klachten die niet bij de dokterswacht thuis horen, en dat er mensen zijn die bellen omdat het weekend ze beter uitkomt, ook als het wel kan wachten tot de eigen dokter er weer is. Dat is niet de bedoeling, zegt ze.

De dokterswacht Fryslân adviseert om eerst te kijken op moetiknaardedokter.nl of thuisarts.nl. Bij dringende klachten kan in het menu van de dokterswacht de 1 ingedrukt worden, maar mensen kunnen ook 112 bellen.